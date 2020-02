Chi sei 40

Sei il miglior neurochirurgo sulla piazza, sei Derek Shepherd! Sei un uomo estremamente buono, che ha subito tanti traumi nella sua infanzia, ma che è riuscito a rialzarsi e a condurre una vita tranquilla ed una brillante carriera. Per il tuo aspetto vieni soprannominato dottor Stranamore, ma in realtà il tuo rispetto per la famiglia ti porta più volte a cercare di ricucire il tuo matrimonio ormai finito. Tutto però prenderà un’altra piega quando il tuo cuore inizierà a battere per Meredith Grey, lei sarà il tuo ossigeno puro.. Lei ti salverà quando starai per affogare e sarà al tuo fianco sempre, fino all’ultimo giorno della tua vita.