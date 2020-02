Chi sei 44

Sei la più impulsiva del gruppo..il tuo nome è Silene Olieveria, meglio conosciuta come Tokyo. Hai un carattere particolare, non rifletti troppo sulle decisioni da prendere e questo più di una volta rischierà di mettere il pericolo la buona riuscita del piano.. Tuttavia, riesci a tornare sempre sulla tua strada e a porre rimedio agli imprevisti. Sei una ragazza molto bella che fa girare la testa agli uomini, anche per il tuo carattere deciso e spigliato.. ma il tuo cuore inizierà a battere per un tuo compagno e questo complicherà le cose.