Chi sei 47

Sei una ragazza complicata e molto misteriosa. Sei Kate Austen: per te lo schianto dell’aereo rappresenta un’occasione per fuggire dal tuo passato, per passare dall’essere una ricercata dall’FBI ad una giovane donna coraggiosa pronta ad affrontare qualunque genere di missione per raggiungere la salvezza.

Solitaria, sveglia e piena di risorse.. È facile innamorarsi di te ed è per questo che creerai un legame forte con due membri del gruppo, Jack e Sawyer. Non rinunciando mai ad essere te stessa, ti prenderai cura degli altri fino a metterti in secondo piano ed ad abbandonare l’isola.