Chi sostituirà Spalletti?

La società del Napoli sembra dover dire già addio all’allenatore che l’ha portata a vincere il terzo scudetto della sua storia. Gli azzurri secondo le ultime di mercato lasceranno andar via Spalletti nella prossima finestra di mercato. Bisogna però ancora capire quali saranno le modalità visto che il tecnico toscano ha un contratto fino al 2024.

Andrea D’Amico, intermediario di mercato, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. L’agente ha parlato dell’addio di Spalletti e di un possibile sostituto. Ecco le sue parole: “Il Napoli sta lavorando al nuovo corso sia per l’allenatore che per il Ds. L’uscita di Spalletti mi sembra definita, De Laurentiis ha già delle idee e sono sicuro che sta già valutando diverse opzioni.

Tanti nomi sono stati sparati nel mezzo per sostituire Spalletti, di sicuro ci sono alcuni profili giusti per il Napoli campione d’Italia. È complicato dire chi sarà il nuovo tecnico, direi Thiago Motta o Italiano restando tra quelli che sono in Italia. Un altro che mi piace è Vanoli del Venezia che sta facendo benissimo ed ha vinto con Conte in passato. Sarà un calciomercato importante per gli allenatori.”

Il nome di Paolo Vanoli è un nome nuovo per la dirigenza partenopea. Lui ha preso la squadra del Venezia al penultimo posto e l’ha portata, dopo un’incredibile cavalcata, a giocarsi l’accesso alla serie A tramite i playoff. 40 i punti conquistati, frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte in 26 partite. 39 le reti fatte (con Pohjanpalo trascinatore), 31 quelle subite, per una media di 1,54 punti a partita, quasi il doppio rispetto alla media punti del tecnico che aveva iniziato la stagione in laguna, Ivan Javorcic.

Altri nomi, dal sapore internazionale, accostati al Napoli sono quelli di Luis Enrique e Jurgen Klopp in uscita dal Liverpool.