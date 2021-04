“Chi va a cena fuori può stare seduto fino alle 22”: parla Gelmini

Secondo Mariastella Gelmini il coprifuoco non rappresenterà un problema per che volesse trattenersi fino alle 22 nei locali aperti.

Di tutte le misure che saranno presto allentate, il coprifuoco è una delle rare eccezione. Una restrizione che, in teoria, non impedirà chi va a cena fuori di restare fino all’ultimo e di tornare a casa dopo con calma. Almeno secondo quanto dichiarato dalla ministra degli Affari regionali, Mariastella Gelmini. Dichiarazione che ha generato non poca confusione.

CONTRASTI CON LA CIRCOLARE – Nella circolare del ministero dell’Interno ai prefetti, si cita esplicitamente che: «[…] a decorrere dal 26 aprile 2021 consente, in zona gialla, lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto e nella fascia compresa tra le ore 5 e le ore 22».

Non vi è menzione quindi di un’eventuale deroga per i consumatori che vorrebbero trattenersi di più nei locali. Eppure ecco cosa ha affermato invece Mariastella Gelmini: «Voglio chiarire un punto: chi va a cena fuori può stare tranquillamente seduto al tavolo fino alle 22 e poi, una volta uscito dal locale, far ritorno a casa senza alcun rischio di ricevere sanzioni».

È quindi poco chiaro se si o no si potrà consumare a tavolo fino alle 22 o rientrare a casa prima di quell’orario.

L’INTERVENTO DI SIBILIA – Una confusione tale da necessitare l’intervento del sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno, Carlo Sibilia.

«la legge e la circolare del Viminale è chiara e ora prevede il ritorno a casa proprio alle 22, anche per chi cena all’aperto. Se c’è qualcosa da dire sugli aspetti di sicurezza non è il caso lo faccia il Ministro degli Affari regionali. In Italia l’unica voce credibile e autorità competente in questo senso è quella del Ministro dell’Interno».

Conclude, infine, invitando a non fare interpretazioni personali che: «[…] possano ingenerare confusione tra i cittadini e mettere in difficoltà le forze dell’ordine. Il coprifuoco al momento è alle 22».