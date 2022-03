Chi vincerà la Uefa Champions League 2021/2022?

Con le sfide degli ottavi terminate, la finale di Champions League è sempre più vicina. In questo momento otto sono le squadre rimaste nella più ambita competizione Europea e la domanda sorge spontanea, quest’anno chi vincerà la prestigiosa coppa dalle grandi orecchie? Sarà una sorpresa? Il Chelsea saprà confermarsi? Oppure è arrivato finalmente il momento del City di Guardiola?

Domani, venerdì 18 Marzo, a Nyon alle ore 12.00, è previsto il sorteggio dei quarti e delle semifinali di Champions League decretando il tabellone che ci accompagnerà fino alla finale di Parigi. Le quattro sfide d’andata dei quarti saranno giocate il 5 e il 6 Aprile, mentre le gare di ritorno verranno giocate 12 e 13 Aprile.

Le otto squadre in corsa nella competizione sono: Liverpool(Inghilterra), Manchester City(Inghilterra), Chelsea(Inghilterra), Villareal(Spagna), Real Madrid(Spagna), Atletico Madrid(Spagna), Bayern Monaco(Germania) e Benfica(Portogallo). Purtroppo quest’anno non vedremo nessuna squadra italiana ai quarti a causa delle sconfitte dell’Inter (contro la corazzata Reds guidata da Klopp) e della Juve (abbattuta dal sottomarino giallo guidato da Emery).

Il Manchester City probabilmente quest’anno è la grande favorita al titolo, agli ottavi ha eliminato i portoghesi dello Sporting Lisbona con un complessivo di 5-0. Guardiola può contare su un grande organico, ma dovrà star attento perchè gli errori sono fatali, basti pensare alla finale persa lo scorso anno contro i cugini Blues. Il Real Madrid dopo aver mandato al tappeto i francesi del Psg hanno diritto a sognare e Carlo Ancelotti proverà a regalare questa coppa a Florentino Perez. Infine, i tedeschi del Bayern, guidati da bomber Lewandowski, proveranno in tutti i modi ad arrivare fino in fondo per mettere in bacheca la settima Uefa Champions League.

Ma conosciamo le emozioni che questa fantastica competizione trasmette e nessuna delle otto squadre rimaste in corsa mollerà neanche un centimetro. Ora, non ci resta che aspettare Sabato 28 Maggio per guardare in diretta chi alzerà l’ambitissima coppa.