Chi vincerà lo scudetto quest’anno?

La Serie A si consacra per l’ennesima volta un torneo bianconero, del resto la Vecchia Signora con i suoi dieci scudetti consecutivi ha addirittura doppiato le concorrenti milanesi nel numero di titoli nazionali archiviati in bacheca, toccando quota 36 scudetti contro i 18 di Milan ed Inter, pur tenendo conto dei due titoli revocati per le note vicende legate allo scandalo Calciopoli.

Sarà anche la prossima stagione una cavalcata della Juve o ci saranno sorprese tra le rivali che permetteranno ai tifosi qualche speranza di novità? Il calciomercato è sicuramente la piazza in cui cercare per farsi un’idea sugli eventuali rinforzi delle big in vista dell’imminente inizio di stagione. Così le quote serie A impazzano, da quando la Juve ha firmato con McKennie dallo Shalke04 e Arthur dal Barcellona, cedendo Pjanic ai catalani e Matuidi agli americani dell’Inter Miami. Le altre squadre non sono certo state a guardare, l’Inter si assicura Hakimi dal Borussia Dortmund e Sanchez dal Manchester United, un vero e proprio salto di qualità per mister Conte, in cerca di nuovi innesti per mettere in difficoltà la Juve di Pirlo. Continua inoltre per i nerazzurri la trattativa con la Roma per Kolarov e per Vidal dal Barcellona, oltre che col Tottenham per l’arrivo a Milano del talentuoso Ndombele. Capitolo Messi ancora tra le voci di corridoio, intanto gli interisti sperano.

Il Milan di Pioli, ora che Ibra è confermato ad una faraonica cifra attorno ai sei milioni più bonus, cerca di rinforzare la struttura della squadra con Brahim Diaz del Real Madrid e Kalulu dal Lione, riscattando inoltre Saelemaeker e Kjaer rispettivamente da Anderlecht e Siviglia.

La Lazio di Simone Inzagni, che nella stagione appena conclusa ha assaporato per lunghi tratti la vetta insieme alla Juve, dovrà certamente correre ai ripari sul mercato se vorrà rinforzare una rosa competitiva ma ridotta ad un nucleo di titolari con quasi nessuna possibilità di tourn over. Ecco quindi che arriva l’esperto portiere Pepe Reina come vice Strakosha e lo svincolato Escalante, ex Eibar. Per il centrocampo arriva dalla Fiorentina il vice campione del mondo con la Croazia Milan Badelj, in difesa il nazionale danese Durmisi proveniente dal Nizza e il brasiliano Wallace, classe ’94, dal Braga. Lascia la capitale Berisha diretto verso il Reims.

Tra le pretendenti ad insidiare lo strapotere juventino non può mancare l’Atalanta di Gasperini, che in questi ultimi anni ci ha abituato ad un livello di gioco ed una continuità degna di una squadra da Champions e chissà che con qualche innesto di valore la situazione per gli uomini del Gasp non possa ulteriormente farsi più seria. Al momento arrivano a Bergamo alcuni pezzi pregiati come il centrocampista della Lokomotiv Moska Aleksej Mirancuk, classe ’95 e l’esterno destro d’attacco Anwar Mediero, classe 2002, dalle giovanili del Barcellona. Riscattato Pasalic dal Chelsea e contrattato il portiere serbo Radunovic dal Verona. Ai veneti arriva il francese Tameze con contratto quadriennale per circa 3,5 milioni.

Il Napoli di Gattuso e De Laurentis, reduce da una stagione sottotono terminata al settimo posto, deve sforzarsi a riaprire un ciclo vittorioso all’insegna della storica rivalità che lega i partenopei e gli juventini, un vero e proprio duello a distanza che ultimamente si tinge sempre di più di tinte bianconere. A rinforzare l’attacco arriva il nazionale nigeriano Osimhen dal Lilla e per la difesa approda dal Verona il capitano della nazionale kosovara Amir Rrahmani, classe ’94. Resta l’incognita Petagna, arrivato dalla Spal ma con complicazioni legate ad alcune analisi che fanno sospettare il bisogno di ulteriori accertamenti, ovviamente speriamo nulla di grave per il giovane attaccante triestino in forza agli azzurri di Mister Ringhio Gattuso e compagni.

Tornando alla capitale, dall’altra sponda del Tevere l’AS Roma cerca di raffazzonarsi dopo un dignitoso quinto posto che però ha ancora il retrogusto dello smacco per il distacco di ben otto lunghezze sui cugini laziali. Per la stagione 2020/2021 si punta quasi tutto sullo svincolato Pedro, ex campione del Mondo e d’Europa con la Spagna nel 2010 e nel 2012, nonché campione nazionale e della Champions con il Barcellona dei grandi, quelli che meno di un decennio fa sbaragliavano l’Europa intera a colpi di un certo Messi, del suo compare di trionfi Suarez e di un certo Pedrito da Tenerife, proprio il campione che non ti aspetti, pronto a ripartire dalla Roma di Fonseca con cui il rapporto sembra ottimo. Resta l’incognita Dzeco per evitare un sovraffollamento in attacco. Lascia Trigoria l’inglese Smalling che va a rinforzare ulteriormente il Manchester United di Pogba. Proprio sul francese sorgono le indiscrezioni riguardo la difficoltà del rinnovo con i Red Devils e le voci di un tira e molla tra Juve ed Inter si infittiscono come ogni estate di calciomercato per i nomi più altisonanti. A proposito di grandi nomi, forse il più cercato tra gli appassionati del calciomercato è quello della pulce atomica Leo Messi che anche quest’anno viene dato in area di rottura con i Blaugrana. Le voci continuano, seppur con aria pacata ad alimentare le speranza dei tifosi nerazzurri, che non vedrebbero l’ora di assistere allo scontro fra titani del calcio più entusiasmante degli ultimi decenni, Cristiano contro Leo sarebbe un bellissimo ritorno di fiamma per migliaia di appassionati che ancora ricordano con nostalgia quando el Clasico Madrid-Barca era come tornare ai tempi di Maradona e di Van Basten.

