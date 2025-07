Chiamata tra l’agente di Skriniar e Manna: il calciatore vuole tornare da Conte

Tra Skriniar e il Napoli c’è contatto, con il direttore sportivo Giovanni Manna che avrebbe chiamato l’agente del calciatore slovacco per sentire di una possibilità di ritorno in Italia per il suo assistito

Si preme per una trattativa

Milan Skriniar vuole tornare in Italia e più precisamente sotto la direzione di Antonio Conte. Il calciatore slovacco vorrebbe seguire le orme di Marek Hamsik e diventare un giocatore del Napoli, per tornare ad essere allenato dal tecnico che lo ha avuto e conosciuto all’Inter.

La trattativa sembra piuttosto agevole, specialmente perché il Paris Saint Germain vuole liberarsi del suo cartellino. A gennaio è stato prestato al Fenerbahce di José Mourinho, che vorrebbe riaverlo per la prossima stagione, ma il calciatore prima di tornare in Turchia vorrebbe primariamente sondare il terreno per un arrivo a Napoli.

Trattativa ben impostata

Tra il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna e l’agente di Milan Skriniar, Roberto Sistici, ci sarebbe stata una chiamata che avrebbe aperto ad un possibile trasferimento del difensore. Il tutto potrebbe finire per essere impostato nel caso in cui dovesse salutare Juan Jesus o essere prestato Marianucci. Anche se il calciatore potrebbe arrivare indipendentemente da ogni trattativa. Con il Paris Saint Germain si potrebbe chiudere a cifre relativamente contenute, tra i 10 e i 12 milioni di euro, con la possibilità di aprire ad un prestito con eventuale obbligo condizionato.