Chiara Biasi, finita nel dissing tra Fedez e Tony Effe: la replica

A finire in mezzo al chiacchierato dissing che da giorni si sta consumando tra Fedez e Tony Effe è stata Chiara Biasi, nota influencer e storica amica di Chiara Ferragni. Davanti alle parole che Federico ha speso per lei, la ragazza ha subito replicato.

LA REAZIONE DELL’INFLUENCER – Dopo i primi botta e risposta sui social, Fedez e Tony hanno deciso di rispondere con clamorosi dissing. Nei giorni scorsi l’ex marito di Chiara Ferragni ha deciso di replicare agli attacchi di Effe con il brano L’infanzia di un giovane benestante.

Oltre a replicare agli attacchi dell’ex membro della Dark Polo Gang, Fedez ha tirato in mezzo alcuni volti noti come la Ferragni, Andrea Damante e Chiara Biasi. Federico, infatti, ha alluso che l’influencer ed Effe abbiano fatto uso di stupefacenti. Inoltre, l’ex giudice di X-Factor ha insinuato che fosse stata la modella a “mantenere” Tony e non l’ex Taylor Mega, presente nel video.

“Con Chiara Biasi a farti di keta. Parlate di gossip vi fate la piega. Le hai raccontato chi ti manteneva?”, ha così dichiarato il rapper nel brano. Ovviamente si tratta di parole forti e accuse pesanti a cui la modella ha prontamente replicato.

In una IG Stories, la Biasi ha condiviso la seguente frase: “Haters gonna hate, we gonna elevate”, che tradotto in italiano è: “Gli odiatori odieranno, noi eleveremo”. L’amica di Chiara Ferragni ha successivamente eliminato la storia di Instagram incriminata, limitando i commenti nel suo ultimo post.

Per vedere l’IG Story di Chiara Biasi, clicca qui.