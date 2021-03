Chiara Biasi, il post su Instagram: frecciatina a Belen?

Agli utenti di Instagram non sfugge alcun particolare. Non è quindi passato inosservato il post che Chiara Biasi ha condiviso sul suo profilo. A far finire l’influencer al centro dell’attenzione è la didascalia di questo post, portando in molti a pensare che sia rivolta ad un altro volto noto sui social e non.

FRECCIATINA ALLA RODRIGUEZ – La Biasi ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram, dove vanta quasi 3 milioni di follower, una foto che ritrae un paio di scarpe. Si tratta di un modello che fa parte del brand The Attico.

A primo impatto sembra un post come altri, ma a saltare all’occhio è stata la didascalia che accompagna lo scatto: “Non è presa da Pinterest”. La frase in questione ha fatto subito pensare che fosse una frecciatina indirizzata a Belen Rodriguez.

La showgirl argentina è finita al centro dell’attenzione social per un post condiviso su Instagram. La donna ha recentemente postato uno scatto che ritrae paio di scarpe sempre di The Attico. Nulla di strano se non fosse che alla fine la foto si sia rivelata un’immagine presa su Pinterest, scattata da un influencer russa.

Proprio per questo in molti hanno iniziato a pensare che la frase di Chiara Biasi sia una frecciatina indirizzata a Belen. Sarà realmente così? Attualmente nessuna delle dirette interessate ha detto nulla a riguardo.