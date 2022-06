Chiara Biasi, nuovo amore in vista? Lo scatto in dolce compagnia

Sebbene non sia stato reso ufficiale, sembrerebbe che Chiara Biasi abbia ritrovato l’amore. L’influencer ha infatti postato uno scatto in dolce compagnia, in atteggiamenti che non lasciano spazio ai dubbi.

NUOVO AMORE? – In passato la Biasi è stata legata sentimentalmente al calciatore Simone Zaza. Dopo la fine di questa storia d’amore, Chiara è completamente sparita dai radar del gossip. Dal suo account Instagram, però, non sembra affatto che l’influencer sia single.

A farla tornare nel mirino della cronaca rosa è l’ultimo scoop lanciato da Veryinutilpeople, a cui non è sfuggita una IG Story di Chiara. Secondo la pagina di gossip, infatti, la Biasi sarebbe attualmente impegnata. A dimostrazione di ciò c’è anche uno scatto che la vede in compagnia di un uomo misterioso.

Attualmente in Francia, poche sere fa Chiara Biasi ha condiviso sui social una foto che non lascia spazio ai dubbi. Nell’immagine in questione la fashion blogger è immortalata insieme ad un uomo misterioso, talmente vicini che sembrano pronti a scambiarsi un bacio.

Nelle IG Stories incriminate, gli utenti del social non sono riusciti a scoprire l’identità del misterioso ragazzo. Non resta altro, quindi, che attendere ulteriori aggiornamenti o dichiarazione sulla questione.