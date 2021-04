Chiara e Angela Nasti, la campagna per il brand: hanno copiato le sorelle Kardashian?

Le sorelle web influencer, Chiara e Angela Nasti avrebbero ”preso spunto” dallo shooting della nuova campagna delle sorelle Kardashian. A mostrare le foto e fare paragoni è stata la pagina di gossip ”VeryInutilPeople”, che ha fatto vedere nel dettaglio come ci siano delle somiglianze evidentissime.

Chiara ed Angela Nasti hanno inaugurato il nuovo brand, denominato ”Plume Ethérée”. Le somiglianze sarebbero con lo shooting della campagna di ”Skims”, il brand di Kim Kardashian. Inizialmente qualcuno aveva ipotizzato che fosse proprio quest’ultima ad aver copiato Angela e Chiara, ma in realtà adesso si sospetta il contrario.

LE SORELLE ANGELA E CHIARA NASTI HANNO COPIATO LE SORELLE KARDASHIAN: LE FOTO CHE LO TESTIMONIANO – Mettendo a confronto le foto di Angela Nasti da una parte e di Kim Kardashian dall’altra, è possibile notare che entrambe appaiono in una posa piuttosto simile con indosso un costume quasi dello stesso colore. Insomma tra il brand ”Plume Ethérée” e ”KKW” delle Kardashian sembrano esserci poche differenze.

Anche in altre due foto messe a confronto Chiara Nasti appare in una posa molto simile a Kim Kardashian. Anche il costume pur essendo leggermente differente è quasi dello stesso colore ed è intero. Si tratta di un caso o realmente hanno copiato il brand delle Kardashian? Ma le somiglianze non sono finite qui.

In altre due foto messe a confronto la somiglianza è proprio palese in quanto Chiara Nasti appare mangiare un lecca lecca molto simile a quello di Kylie Jenner. La linea per ”Skim” delle Kardashian\Jenner è dello scorso San Valentino, mentre quello delle Nasti è piuttosto recente. In un’altra foto, inoltre, le due sorelle appaiono vicine ad una fune rosa, proprio come la foto della proprietaria di ”Kylie Cosmetics”. Per vedere le foto clicca qui.