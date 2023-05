Chiara e Fedez sono la coppia più chiacchierata in assoluto. Il web è sempre pieno di articoli dedicati alla loro vita personale e familiare, dai successi a tutti i litigi che inevitabilmente incombono anche nella loro casa.

Il 18 maggio è approdata su Prime video la seconda stagione di “The Ferragnez”, la serie che racconta molti tra gli aneddoti legati alla famiglia. In occasione di questa uscita, Chiara e Fedez hanno organizzato una Première esclusiva a Milano. Un evento che ha visto la partecipazione di milioni di fan.

La serie mette sul piccolo schermo la complicità che lega Chiara e Fedez ed anche tutte le incomprensioni. Già nella prima stagione, è apparsa la pigrizia del rapper e le incomprensioni che subentrano quando, a detta di Chiara: “Fedez non è preso bene”.

I due vivono la loro storia sotto i riflettori, ragion per cui, una possibile discussione o crisi, diventa subito argomento di conversazione mediatica. A quanto pare, dopo Sanremo, tra Chiara e Fedez sempre esser subentrata una crisi, cosa sarà successo?

Fedez confessa di essersi allontanato da casa

Durante i vari episodi di questa seconda stagione, non sono mancati diversi litigi. Probabilmente Chiara è meno predisposta a sopportare il marito in questa stagione. Come è apparso anche precedentemente, i due sono il giorno e la notte ed hanno due modi di affrontare le difficoltà della vita, in maniera totalmente opposta.

Durante un episodio, Fedez ha confessato: “Questo mese me ne sono andato di casa soltanto una volta”. Queste parole hanno messo in luce una possibile crisi nata proprio nel post Sanremo. Quanto ci sarà di veritiero nella serie? E quanto invece di filtrato?