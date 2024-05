Chiara Ferragni a cena con un uomo misterioso

Dopo un periodo difficile, Chiara Ferragni sembra decisa a voltare pagina e riprendere in mano la propria vita. Anche se è presto per parlare di una nuova relazione, il settimanale Gente ha riportato di un pranzo speciale per l’influencer nella zona di Porta Genova.

Durante questo pranzo, Chiara non era da sola, ma in compagnia di un uomo la cui identità resta avvolta nel mistero. Secondo la giornalista Maria Elena Barnabi, mentre Chiara chiamava l’autista, il suo accompagnatore sarebbe uscito da una porta secondaria per evitare di essere visto.

Dopo Fedez sono stati attribuiti diversi flirt alla Ferragni

Da quando si è separata da Fedez, molti le hanno attribuito vari flirt, ma nessuno di questi si è rivelato concreto, a differenza di quanto accaduto con il suo ex marito. L’unico uomo che resta una costante nella vita di Chiara è il suo caro amico Angelo Tropea, che lei stessa ha scherzosamente definito il suo “vero marito” sui social. Tuttavia, Angelo non è l’uomo misterioso con cui ha condiviso il pranzo riservato.

Nel frattempo, Fedez è stato al centro di numerosi gossip, complicando non solo la separazione legale ma anche la divisione dei beni. I Ferragnez hanno infatti messo in vendita Villa Matilda, la loro lussuosa dimora sul lago di Como, acquistata meno di un anno fa per 5 milioni di euro, ora disponibile con trattativa riservata.