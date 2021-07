Chiara Ferragni, addio al lussuoso maxi appartamento: “Io e Fede abbiamo trovato la casa dei nostri sogni”

Sempre attiva sui social, Chiara Ferragni è tra le influencer italiane più seguite a livello mondiale. Nota imprenditrice digitale, non manca mai di condividere gran parte della sua vita con i follower. Tra i recenti annunci fatti sui social, c’è quello che riguarda la nuova casa in cui andrà a vivere insieme al marito Fedez, all’anagrafe Federico Lucia, e i loro due figli: Leone e Vittoria.

“Abbiamo trovato la casa dei nostri sogni” – Dalle loro romantiche nozze, i Ferragnez vivono nel lussuoso maxi appartamento situato a Milano City Life. Non tutti sanno, però, che l’appartamento dove abitano dal 2018 è in affitto.

A rivelare tutto è stata proprio Chiara sui suoi account social. Annunciando che lei e Fedez hanno finalmente comprato casa, l’imprenditrice digitale ha spiegato: “Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, la stiamo costruendo e la stiamo pianificando tutta. Sono super contenta, perché adoro l’arredamento e adoro l’idea di creare qualcosa che sia totalmente nostro”.

Sebbene l’influencer non abbia voluto rivelare la via in cui lei e la sua famiglia andranno ad abitare nel 2022, ha comunque aggiunto:

“Dico ‘casa’ ma si tratta di un appartamento come piace a noi, devono ancora costruirlo. Il palazzo lo stanno facendo adesso ma i nostri piani non li hanno ancora costruiti. Dovrebbe essere pronta per metà dell’anno prossimo, quindi nell’estate/settembre del 2022, c’è tempo per organizzare tutto al meglio”.

Per vedere gli scatti dei Ferragnez all’interno del loro maxi e lussuoso appartamento, clicca qui.