Chiara Ferragni, al capolinea la storia con Giovanni Tronchetti Provera? “La famiglia e gli amici di lui esultano”

Sarebbe già al capolinea la relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Dopo mesi di copertine, paparazzate e sorrisi pubblici, le indiscrezioni parlano oggi di una rottura netta, accolta con entusiasmo da amici e parenti di lui. A lanciare la notizia è la giornalista Grazia Sambruna, che su Mowmag ha raccontato retroscena che non lasciano molto spazio all’immaginazione.

AMORE AL CAPOLINEA? – “I suoi amici più stretti continuano a scrivermi che si sia lasciato con Chiara Ferragni. Ed esultano pure! O sono tutti pazzi oppure è proprio vero… Cominciano a diventare troppi perché non sia successo nulla”, scrive Sambruna, facendo riferimento a una fonte anonima ma attendibile. Un messaggio che si fa ancor più interessante se si considera il clima festante che, a quanto pare, circonderebbe questa presunta separazione.

Non solo gli amici, ma anche la madre di Giovanni, Cecilia Pirelli, sarebbe entusiasta della fine della relazione: “Mi scrivono non senza beffarda ironia, che Cecilia Pirelli, madre del rampollo, sarebbe già pronta a sbocciare champagne, a bandire una luculliana festa per la fine di questa relazione, da lei vista sin dall’inizio come una sorta di piaga d’Egitto”.

La storia tra l’imprenditore e l’influencer era venuta allo scoperto dopo l’estate 2024. I due si conoscevano da tempo, anche grazie alla frequentazione della stessa scuola privata da parte dei rispettivi figli, e per un periodo erano apparsi affiatati e innamorati. A febbraio erano stati paparazzati al concerto di Jovanotti, protagonisti di cene romantiche e tenerezze pubbliche. Solo poche settimane fa, Giovanni era stato persino invitato alla festa di compleanno della piccola Vittoria, figlia di Chiara e Fedez.

Ma oggi le cose sembrano drasticamente cambiate. Secondo le voci che circolano sempre più insistentemente, i due avrebbero interrotto ogni comunicazione: zero contatti, clima glaciale, e un gelo che rende improbabile una riconciliazione.

A dare peso a queste indiscrezioni è anche il contesto in cui Ferragni si trova: coinvolta in vicende giudiziarie e sotto pressione per la gestione della sua immagine pubblica e aziendale, non avrebbe riscosso particolare simpatia nella famiglia Tronchetti Provera, da sempre molto riservata.

Al momento si tratta di voci di rumors e come tali vanno prese con le pinze. Non resta altro, quindi, che attendere la smentita o la conferma da parte dell’influencer e dell’imprenditore.