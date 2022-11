Chiara Ferragni, al centro della polemica: museo chiuso al pubblico per lei e la sua famiglia

Nelle scorse ore a finire nuovamente al centro delle polemiche è stata Chiara Ferragni. A far discutere è stata la chiusura del Museum of Dreamers di Milano al pubblico per permettere all’influencer e alla sua famiglia di ammirare le opere esposte. Come si legge sui social, questa scelta ha fatto infuriare e non poco tutti coloro rimasti fuori dal museo.

NELL’OCCHIO DEL CICLONE – A dare il via a tutti sono state le IG Stories condivise dall’imprenditrice digitale. Da sempre molto attiva sui social, la Ferragni ha mostrato la visita che lei, la sua famiglia e una coppia di suoi amici hanno fatto al museo. Per poter visitare il Museum of Dreamers, i Ferragnez hanno fatto chiudere il museo per qualche ora.

Stando a coloro che hanno pagato il biglietto, ma si sono visti mandare via, la visita al museo si sarebbe prolungata oltre il dovuto. Questa situazione ha provocato la rabbia di tutta la gente che si è vista negata questa possibilità, così come raccontato da alcune mamme attraverso i social.

“È stata veramente una delusione arrivare ieri al Museo con la nostra prenotazione pagata e sentirci dire che a seguito del ‘prolungamento del vostro evento privato’ non potevamo accedere. Il museo era completamente chiuso per la vostra presenza”, ha così commentato una donna sotto al post di Chiara Ferragni.

“Capisco che uno ha i soldi e li spende come vuole, capisco che uno vuole far felici i propri figli. Ma grazie al vostro comportamento tante persone col biglietto già acquistato sono dovute andare via con i propri bambini”, si è così sfogata un’altra mamma sempre sui social. C’è chi, sempre scagliandosi contro i Ferragnez, ha aggiunto: “Predicate bene e razzolate malissimo”.