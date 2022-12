Chiara Ferragni, al centro della polemica: un video su TikTok fa discutere

Sempre molto attiva sui social, Chiara Ferragni è nuovamente finita al centro della polemica. Questa volta non si tratta di una IG Story o di un post su Instagram, ma di un video pubblicato su TikTok.

NELL’OCCHIO DEL CICLONE – Dopo le polemiche nate per degli scatti in intimo pubblicati dalla Ferragni per una pubblicità, questa volta a fare discutere è stato un video su TikTok. Il tutto, infatti, ha avuto inizio da un filtro utilizzato dall’imprenditrice digitale.

Approdata sul noto social cinese, Chiara ha subito riscosso un enorme successo, collezionando un gran numero di follower e di mi piace. Molto attiva anche su TikTok, l’influencer ha deciso di utilizzare uno dei filtri attualmente in voga.

Nello specifico il filtro incriminato recita “Nel 2023 sarò…”. Utilizzandolo per un suo video, a Chiara è uscita la scritta “sarò single”. Il risultato non è affatto piaciuto ai suoi follower, riscuotendo non pochi commenti negativi.

Se il risultato dato dal filtro ha fatto sorridere divertita Chiara Ferragni, ai suoi seguaci ha fatto storcere il naso. Chiara e Fedez sono infatti una delle coppie più amate e seguite in Italia, ed è per questo che in molti sono rimasti delusi dal risultato del filtro, nonostante non si tratti di nulla di vero.