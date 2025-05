Chiara Ferragni al Forum con il nuovo compagno: ma lui resta fuori da Instagram

Chiara Ferragni continua a far parlare di sé, sia sul fronte personale che su quello imprenditoriale. L’influencer e imprenditrice digitale, reduce da un periodo turbolento seguito alla separazione con Fedez, è tornata sotto i riflettori con un’apparizione pubblica che ha fatto discutere. Presente tra il pubblico al concerto di Jovanotti al Forum di Assago, la Ferragni non era sola: secondo quanto riportato da Vanity Fair, accanto a lei c’era il nuovo compagno, Giovanni Tronchetti Provera.

La presenza del giovane rampollo della famiglia Tronchetti Provera – figlio dell’imprenditore Marco e nipote del noto manager Marco Tronchetti Provera – non è passata inosservata agli addetti ai lavori. Tuttavia, per chi osserva i social dell’influencer, la sua figura resta ancora in ombra. Nessuna foto, nessun tag, nessuna story che lo mostri, nemmeno nelle immagini e nei video pubblicati da Chiara durante l’evento musicale. Un’assenza che ha alimentato le speculazioni dei fan più attenti, molti dei quali hanno ipotizzato che la discrezione sia frutto di tensioni familiari. Voci vicine all’ambiente parlano infatti di una certa resistenza da parte della famiglia Tronchetti Provera nei confronti della relazione.

Nel frattempo, Ferragni è riuscita a gestire con successo una situazione delicata in ambito societario. La sua azienda Fenice Srl, che detiene la proprietà dei suoi marchi, ha affrontato una fase critica culminata in una ricapitalizzazione da 6,4 milioni di euro. L’aumento di capitale, deliberato in assemblea, ha visto il sostegno della Sisterhood Srl – riconducibile alla stessa Chiara – e di Alchimia Spa, società legata all’ex presidente Paolo Barletta. Tuttavia, non tutti i soci si sono mostrati favorevoli. Pasquale Morgese, titolare del 27,5% delle quote, ha espresso voto contrario, aprendo così la possibilità a un contenzioso: si parla infatti di una possibile impugnazione del bilancio e delle decisioni assunte.

Tra amori sotto traccia e operazioni finanziarie complesse, Chiara Ferragni si conferma ancora una volta al centro della scena, in bilico tra riservatezza e riflettori.