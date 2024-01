Chiara Ferragni, almeno 11 milioni di follower su 29 sono inattivi o fake: i dati

Non c’è pace per Chiara Ferragni, imprenditrice digitale da 29 milioni di follower su Instagram. Dopo il famoso pandoro gate, in molti si sono impegnati per farle le pulci e scovare ogni minimo dettaglio per gettarle fango addosso.

Le forze dell’ordine stanno facendo il loro lavoro affinché la magistratura potrà mettere fine a questa vicenda. Sui social, però, le persone sono scatenate e adesso attaccano l’influencer accusata di aver comprato i suoi seguaci.

I dati raccolti da Inbeat.co

L’imprenditrice, dunque, potrebbe avere un numero considerevole di utenti inattivi o persino falsi, secondo Inbeat.co. Secondo la ricerca condotta dalla società, solo 17,7 milioni dei suoi follower potrebbero essere considerati utenti reali, mentre circa 11,9 milioni (il 41%) sarebbero inattivi o addirittura falsi.

L’engagement, ovvero il coinvolgimento effettivo, sarebbe dell’1,58%, con circa mezzo milione di follower che interagisce.

Per quanto riguarda Fedez, il marito di Chiara Ferragni, sembrerebbe che non abbia profili falsi o inattivi tra i suoi 14,8 milioni di follower. Inoltre, l’engagement per Fedez risulta più alto, attestandosi al 7,99%.

Molto meglio le prestazioni social del marito e persino quelle di Valentina Ferragni (2,57%) e Wanda Nara (2,42%.). Sebbene ci siano quasi 12 milioni di follower di differenza, le prestazioni di Chiara Ferragni si avvicinano più a quelle dell’argentina rispetto a Fedez.