Chiara Ferragni, Amadeus pronto ad averla anche a Sanremo 2024? Lei spiazza tutti

Chiara Ferragni verso Sanremo 2024? Stando alle parole di Chi, Amadeus la vorrebbe anche l’anno prossimo e questa volta per tutte le serate. Pare che il conduttore sia rimasto piacevolmente sorpreso dal lavoro fatto dall’imprenditrice e influencer durante al prima e ultima puntata.

Quella cena che alimenta le indiscrezioni

Pochi giorni fa, Chiara e Amadeus hanno condiviso sui rispettivi profili social delle foto e video a cena assieme a Giovanna (moglie del conduttore). Secondo il settimanale, la cena è stata organizzata proprio per parlare anche di Sanremo 2024.

Tuttavia, inaspettatamente, proprio la Ferragni sarebbe più propensa a non accettare la proposta. La sua partecipazione quest’anno è stata speciale per lei, formativa, un sogno stando alle parole dell’influencer.

Nonostante la positiva esperienza, però, Chiara potrebbe non accettare la proposta di partecipare anche l’anno prossimo. I motivi potrebbero essere diversi, tra questi la tensione che si è creata con Fedez in questi mesi a causa di alcune vicende accadute sul palco del Festival.

Per adesso, dunque, la risposta potrebbe essere no ma non si esclude che in futuro Chiara possa cambiare idea e decidere di accompagnare Amadeus per tutte le serate.