Chiara Ferragni, antipatia tra lei e Beatrice Valli? Gli ultimi rumors

Ancora una volta Chiara Ferragni si è trovata nel mirino del gossip, ma questa volta insieme ad un’altra nota influencer: Beatrice Valli. Stando ad alcune recenti voci di corridoio, le due donne non sarebbero in buoni rapporti.

ANTIPATIA TRA LE DUE? – Attualmente Chiara e Beatrice sono ad Ibiza, con i rispettivi mariti: Fedez e Marco Fantini. Stando a quanto rivelato da ThePipol TV, le due influencer starebbero facendo di tutto per non incontrarsi.

Nonostante le due si seguono sui social, tra la Valli e l’imprenditrice digitale non ci sarebbe alcun tipo di rapporto. Addirittura si parla di antipatia. A spiegare dettagliatamente il tutto è proprio ThePipol TV:

“Valli – Ferragni: vacanza a Ibiza con i mariti (Fantini e Fedez) evitandosi ‘attentamente’. Da tempo circolano rumors sulla poca simpatia tra Chiara Ferragni e Beatrice Valli. In occasione di qualche evento mondano le due non sono mai apparse sorridenti insieme. Adesso entrambe si ritrovano con i rispettivi mariti e figli in vacanza, a Ibiza. La ‘Isla’ , pur essendo più grande di Formentera ; si riduce col frequentare quasi sempre le stesse spiagge o ristoranti . Eppure le due non sono mai apparse insieme, mai incrociate nemmeno per sbaglio . Su Instagram si seguono. Ma dal vivo si ignorano. Come mai?”.

Si tratta comunque di un gossip da prendere con le pinze, dato che si tratta di voci di corridoio. Al momento né Chiara Ferragni né Beatrice Valli hanno voluto commentare la notizia, che le due attendendo che lo scoop finisca nel dimenticatoio?