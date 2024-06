Chiara Ferragni, avvistata in compagnia di Tony Effe: vendetta d’amore?

Se da una parte Fedez sembra aver intrapreso una frequentazione con Garance Authié, dall’altra anche Chiara Ferragni avrebbe voltato pagina. L’imprenditrice digitale, infatti, è stata avvistata più volte insieme a Tony Effe, noto trapper. Il presunto flirt dell’influencer, però, sembrerebbe una vendetta d’amore verso l’ex marito.

VENDETTA D’AMORE? – Nei giorni scorsi è divenuto virale il rumor che vede in corso un flirt tra il trapper e l’imprenditrice digitale. Al popolo del gossip e a quello del web non sono affatto sfuggiti i like e gli indizi che sono iniziati a trapelare nei rispettivi account su Instagram. Il gossip, però, non è finito qui.

Nelle ultime ore, Chi ha reso pubblica l’inaspettata paparazzata che vede protagonisti Tony e Chiara. I due, infatti, sono stati beccati in un ristorante a Milano, intenti a cenare insieme a degli amici dell’influencer. In molti hanno interpretato questa nuova “amicizia” della Ferragni come una vendetta nei confronti dell’ex marito.

Come è oramai noto da alcuni giorni, tra Fedez e Tony non scorrerebbe più buon sangue. I due, infatti, hanno smesso di seguirsi su Instagram, mettendo così un punto all’amicizia che prima li legava. Inoltre, recentemente il trapper ha rivelato di aver rifiutato di fare una collaborazione con il collega.

L’avvicinamento tra Chiara Ferragni e Tony ha fatto storcere il naso anche all’ex di quest’ultimo. Taylor Mega, infatti, ha recentemente condiviso alcune storie di Instagram che sembrano delle vere e proprie frecciatine all’influencer.