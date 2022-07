Chiara Ferragni, barca rotta: “Dispersi nel nulla per tre ore”

Chiara Ferragni è partita nelle scorse ore per la Grecia con alcuni amici, tra i quali Chiara Biasi e Veronica Ferrari. Un inseparabile gruppo di amici che ha deciso di partire in nome dei vecchi tempi, tuttavia con parecchie sorprese.

Barca rotta: in mare per tre ore

Il gruppo ha deciso di spostarsi nella località di Hydra in barca, un’esperienza unica che tuttavia si è trasformata in un incubo. A raccontare cosa è successo la stessa Chiara sui social, la quale non si è persa d’animo e ha tranquillizzato i follower. Fortunatamente non è accaduto nulla di grave e il tempestivo arrivo dei soccorsi ha fatto sì che il gruppo arrivasse agli alloggi in totale sicurezza.

Mentre erano in viaggio verso Hydra, la barca si è rotta in mezzo al nulla e quello che doveva essere un viaggio di circa un’ora, si è trasformato in un incubo di tre ore. L’imprenditrice ha mostrato lo splendido tramonto sull’acqua ma dopo quel momento la barca ha avuto un gusto e ha costretto il gruppo ad attendere i soccorsi.

La Ferragni ha spiegato che stavano cercando di ancorare da qualche parte in attesa che arrivasse il taxi boat. “Un viaggio che doveva essere di un’ora e mezza… Siamo da tre ore in questa barca nel nulla, dannazione” ha confessato Chiara nelle sue stories.

Alla fine il gruppo è stato soccorso dopo ben quattro ore di attesa. Fortunatamente non è successo nulla e l’influencer potrà godersi la sua vacanza con i suoi inseparabili amici.