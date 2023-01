Chiara Ferragni, buoni propositi per il nuovo anno: il video divertente diventato virale

Chiara Ferragni si è divertita in questi giorni con i suoi amici per le feste natalizie e un suo video con l'aspirapolvere è andato virale

Chiara Ferragni è una nota influencer e imprenditrice, seguita da milioni di follower sul suo canale Instagram dove condivide momenti di vita quotidiana. E proprio da questi contenuti, la donna ha fatto divertire i suoi fan con alcuni video girati in questi giorni in occasione delle festività natalizie.

Buoni propositi per il nuovo anno

Chiara, assieme a suo marito Fedez e alcuni degli amici storici, ha trascorso il Capodanno in una bellissima casa in montagna tra divertimento e buon cibo. Si sa, i vip amano passare le feste in compagnia degli amici/famiglia in contesti lussuosi, insomma per sfuggire lalla routine quotidiana.

Sappiamo anche che una donna come Chiara Ferragni, con tutti gli impegni di lavoro in giro per il mondo, non ha sempre tempo per pulire, così come suo marito Fedez, noto rapper. Per questo motivo, anche se non è mai stata/o inquadrata/o sui social, viene da pensare in automatico che la famiglia Ferragnez abbia qualcuno che li aiuti nelle faccende domestiche.

Eppure negli ultimi video pubblicati sui social, per divertirsi, Chiara è apparsa con un bell’aspirapolvere in mano pronta a sistemare la casa che hanno affittato per le feste. Il video è stato girato da una delle amiche storiche della Ferragni, la quale ha aggiunto la seguente didascalia: “Buoni propositi del nuovo anno”.

Nel video, la Ferragni appare impacciata e un po’ goffa ma allo stesso tempo divertita e spensierata. Questo video potrebbe essere una risposta alla recente polemica che l’ha investita proprio sul tema delle pulizie in casa. Mossa studiata o semplice verità? Non ci è dato sapere.