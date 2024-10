Chiara Ferragni, chiusa l’inchiesta per truffa aggravata

L’inchiesta sul caso Chiara Ferragni è definitivamente chiusa. I procuratori Cristian Barilli e Eugenio Fusco, affiancati dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza, in vista di un probabile processo, sono giunti alla fine dell’indagine che qualche mese fa ha alzato uno dei più grandi polveroni mediatici italiani.

TRUFFA AGGRAVATA- Al centro della questione ci sono la nota influencer Chiara Ferragni ed il suo ex collaboratore Fabio Damato, la rappresentante della Balocco Alessandra Balocco e Francesco Canillo, presidente del Consiglio di amministrazione di Cerealitalia-ID spa. I soggetti, accusati di truffa aggravata, sarebbero colpevoli di aver adoperato una pubblicità ingannevole al fine di intascare un maggior guadagno. Tale dinamica, secondo i pm, si sarebbe verificata in alcune vendite specifiche: quella della Pandoro Balocco “Pink Christismas” del Natale 2022 e quelle delle uova di Pasqua Chiara Ferragni 2021 e 2022 di Dolci Preziosi.

Tutte le campagne in questione sono state presentate come attività, la cui rendita, era in parte destinata alle ricerche contro il cancro e all’acquisto di uno specifico macchinario per l’ospedale Regina Margherita di Milano. In realtà delle alte somme guadagnate, nulla è andato lì dove il consumatore al momento dell’acquisto credeva. Le cifre di guadagno stimate sono intorno a 1 milione e 75 mila per la prima vendita e 1 milione e 50 mila per le altre due.

L’INTERVENTO DEGLI AVVOCATI- Nonostante la vita di Chiara sia sul filo del rasoio, gli avvocati dell’influencer si mostrano tranquilli . Commentano la situazione, dicendo: “Riteniamo che questa vicenda non abbia alcuna rilevanza penale e che i profili controversi siano già stati affrontati e risolti in sede di Agcom. Avvieremo al più presto un confronto con i pubblici ministeri e confidiamo in una conclusione positiva della vicenda. Chiara Ferragni ha fiducia nel lavoro della magistratura e che la sua innocenza venga acclarata quanto prima”.

LA PENA- Cosa accadrà? Nel caso in cui si arrivi al processo, la pena prevista prevede, oltre a delle sanzioni, anche la detenzione da 6 mesi a 3 anni. In questo caso gli anni di reclusione potrebbero arrivare a 5-6.