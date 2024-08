Chiara Ferragni, continua a sponsorizzare Prada e Adidas? La risposta di Selvaggia Lucarelli

Nonostante sia finito legalmente il caso del Pandoro-gate, Chiara Ferragni è spesso al centro dell’attenzione. Nelle ultime ore l’influencer si è trovata ad essere al centro di una nuova polemica, venendo accusata di fare pubblicità occulta a brand come Adidas e Prada. A rispondere e a chiarire ogni dubbio è stata Selvaggia Lucarelli.

I CHIARIMENTI DELLA LUCARELLI – È oramai constatato che la Ferragni, dopo lo scandalo del caso Balocco, ha cambiato totalmente la sua vita. Dopo una pausa dai social, Chiara è tornata a condividere con il popolo del web la sua quotidianità. In molti, però, hanno notato che oramai nel suo profilo mancano sponsorizzazioni, collaborazioni o regali in cambio di visibilità.

Sebbene l’imprenditrice digitale abbia deciso di adottare un nuovo stile di vita, ha spesso pubblicato scatti con abiti griffati. L’ex moglie di Fedez, infatti, ha spesso condiviso outfit firmati Padra, Adidas e MiuMiu, facendo sorgere alcuni dubbi al popolo dei social. C’è chi, infatti, ha pensato che la donna stia facendo pubblicità occulta a questi brand.

Ad intervenire su questo argomento è stata Selvaggia Lucarelli, che ha mandato avanti l’inchiesta sulla poco trasparenza delle attività benefiche dell’influencer. Un utente ha così chiesto alla giornalista: “Vogliamo parlare di Chiara Ferragni che fa pubblicità occulta (assenza di #adv, supplied e quant’altro) a marche come Prada, Miu Miu, Adidas?”.

La Lucarelli ha così deciso di spiegare come stanno realmente le cose: “No, nessuno di questi marchi la sta pagando. Anzi, da quello che so non sono neppure tutti felicissimi di questa pubblicità non richiesta. Il problema è non riuscire a trovare una identità fuori dal mondo in cui se non hai un brand riconoscibile addosso non sei nessuno“.