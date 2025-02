Chiara Ferragni, crisi con Giovanni Provera? Gli scatti che rivelano la realtà

Negli ultimi giorni, il gossip aveva parlato di un possibile conflitto tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, addirittura ipotizzando una rottura imminente. Ma qual è la verità dietro questa coppia tanto seguita? A chiarirlo ci ha pensato il settimanale Chi, che ha pubblicato alcune foto che mostrano il legame solido e affiatato tra i due.

GLI SCATTI CHE SMENTISCONO LA CRISI – “In queste pagine gli scatti di domenica, 16 febbraio, dimostrano che la relazione tra i due è tutt’altro che in crisi. Prosegue con delicatezza e consapevolezza. Eccoli, con Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Fedez, e i tre bambini che lui ha avuto dall’ex moglie Nicole Moelhausen (i cui nomi non sono mai stati resi pubblici per motivi di privacy). Hanno deciso di trascorrere una domenica in famiglia e si sono ritrovati per pranzo tutti da VMaison, un boutique hotel a 5 stelle nel cuore di Brera. Durante il pranzo la coppia si è ritagliata dei momenti di tenerezza in giardino, mentre i bimbi giocavano”, si legge sul settimanale di Alfonso Signorini.

I bambini, frutto delle precedenti relazioni di entrambi, sembrano aver costruito un rapporto solido e sereno. Le uscite della Ferragni e Tronchetti Provera sono spesso condivise con i piccoli, come dimostrato anche domenica scorsa, quando sono stati fotografati mentre trascorrevano un pomeriggio insieme:

“I rapporti con i rispettivi figli sono ottimi, Chiara, infatti, all’uscita dall’hotel dà una mano a Leone e dall’altra alla piccola di casa Tronchetti. Subito dopo pranzo, poi, sono saliti tutti sul van. Direzione Bicocca Village! Lì hanno trascorso un pomeriggio di relax e divertimento tra videogiochi e partite di bowling, di cui entrambi appassionati. Anche qui Chiara Ferragni e Tronchetti Provera si sono lasciati andare a momenti di tenerezza, che fanno pensare a tutto fuorché una crisi”.

Nonostante le voci di una possibile crisi, alimentate da presunti litigi e disapprovazioni familiari, Chi ha smentito qualsiasi rumor, rivelando che la relazione tra Ferragni e Tronchetti Provera è tranquilla e solida. Il settimanale ha infatti dichiarato:

“La vita vera racconta tutta un’altra storia”, un messaggio chiaro che sottolinea come la realtà dei fatti sia ben diversa dalle ricostruzioni del gossip. Le foto della coppia sorridente insieme ai bambini durante la domenica milanese sono un chiaro segno di serenità e complicità.

Insomma, le immagini parlano chiaro: i due si godono la loro famiglia allargata, in un’atmosfera di affetto e armonia, smentendo categoricamente le voci su una crisi imminente.