Chiara Ferragni, disavventura a Saint Moritz: si rompe il mignolo durante la vacanza

Il 2024 non è finito nel migliore dei modi per Chiara Ferragni. La nota influencer, che si trova a Saint Moritz in vacanza con la sua famiglia, ha condiviso con i suoi numerosi follower una disavventura che le impedirà di godersi appieno gli ultimi giorni di relax sulla neve. Ferragni aveva in programma di passare il resto della sua vacanza sciando e partecipando a diverse attività, ma un imprevisto ha stravolto i suoi piani.

L’imprevisto

L’imprenditrice digitale ha raccontato sui suoi profili social di essersi rotta il mignolo del piede destro, proprio alla vigilia di ulteriori giornate sulle piste. Con un tono ironico e rassegnato, ha scritto: “Chi è che si è rotto il mignolino del piede destro l’ultimo dell’anno, quando deve ancora sciare e fare mille attività nei prossimi giorni?”.

La sua frattura è avvenuta a causa di un incidente domestico: “Uno pensa che me lo sia rotto facendo sci, correndo o facendo attività strane… No. Contro un ca**o di spigolo, nel modo più sfigato possibile”, ha spiegato su TikTok, scherzando sull’accaduto.

Nonostante le aspettative di divertirsi sulla neve, Chiara Ferragni dovrà quindi restare a riposo per il resto delle sue vacanze, rinunciando a godersi al massimo la montagna prima di tornare a Milano.

Una brutta sorpresa che ha sicuramente influenzato l’inizio del nuovo anno, ma con il suo solito spirito, l’influencer ha condiviso il tutto con i suoi follower, mantenendo un tono di leggerezza.