Chiara Ferragni, dopo il parto: quanto costa il pigiama?

Nella notte del 23 marzo è venuta alla luce Vittoria Lucia Ferragni, la secondogenita di Chiara Ferragni e Federico Lucia, in arte Fedez. Dopo tanta attesa, è nata l’attesissima figlia dei Ferragnez.

Dalle prime foto mostrate dopo il parto, non è affatto sfuggito il pigiama che l’influencer ha indossato. Ma quanto costa?

IL PIGIAMA A TRE CIFRE – Sempre al centro delle attenzioni, la Ferragni non smette di far discutere. Dopo il parto, la fashion blogger si è mostrata sorridente e in splendida forma. Dalle IG Stories condivise dopo l’emozionante e atteso evento, i fan non hanno potuto non notare il pigiama rosa con l’inconfondibile occhio, logo del brand della donna.

Il capo tanto discusso fa parte del brand Chiara Ferragni Collection. Una volta mostrato il modello e messo in vendita, in 24 ore è andato subito in sold out. Vista la gran richiesta, Chiara ha ovviamente rassicurato le fan, rivelando che presto il capo tornerà disponibile sul sito.

In molti, però, si sono chiesti il prezzo del chiacchieratissimo pigiama. Stando a quanto riportato da Novella 2000, il suo valore si aggirerebbe sulle tre cifre: €159.