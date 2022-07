Chiara Ferragni, duro attacco di Selvaggia Lucarelli: “È reato!”

Selvaggia Lucarelli, nota giornalista, è tornata alla ribalta contro Chiara Ferragni. L’influencer giorni fa ha pubblicato un TikTok con lo scopo di fra divertire i suoi utenti. Tuttavia, l’imprenditrice digitale non ha tenuto conto delle conseguenze di quel video, vediamo cosa è successo.

Il TikTok dello scandalo

Chiara ha girato un video facendo intendere ai suoi follower di prendere gli accappatoi degli hotel in cui soggiorna e di portarseli a casa a soggiorno concluso. Una pratica, in realtà, fatta da tantissime persone che spesso riportano nelle proprie abitazioni accappatoio, shampoo, asciugamani e tanto altro. Tutto questo si può fare per legge? Assolutamente no. E a ricordarcelo non poteva che esserci Selvaggia Lucarelli.

L’attacco della Lucarelli: “È reato!”

La giornalista non ci ha pensato due volte prima di scontrarsi nuovamente con i Ferragnez: “Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria dagli hotel non è una ca**atina con cui fare contenuti su TikTok. È un reato. Gli albergatori sostengono delle spese, non sono omaggi o oggetti mono uso”.

Successivamente, la Lucarelli ha pubblicato le conseguenze di tali azioni: “Quello che per l’ospite può sembrare un divertimento, un gesto innocente, una stupidaggine, in realtà per la legge è un reato. Appropriarsi indebitamente di oggetti dell’albergo, è considerato a tutti gli effetti un furto, un reato punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro“.

Chiara Ferragni denuncia la criminalità a Milano

Proprio nei giorni scorsi, l’influencer e imprenditrice ha ammesso di essere molto spaventata dalle situazioni che si vivono ogni giorno a Milano: “Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa, piccoli negozi al dettaglio di quartiere che vengono svuotati dell’incasso giornaliero”.