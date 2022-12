Chiara Ferragni, duro sfogo contro gli haters: “Maleducati. Fate schifo!”

Chiara Ferragni si è sfogata duramente sui social a seguito di numerose critiche offese ricevute per un post pubblicato in intimo

Nelle scorse ore, Chiara Ferragni si è resa protagonista di un durissimo sfogo su Instagram a seguito di alcuni commenti velenosi ricevuti dopo aver pubblicato una foto in intimo rosso. Non è la prima volta che l’influencer decide di pubblicare scatti di questo genere, considerando che la maggior parte delle volte sono conseguenze a delle sponsorizzazioni. Questa volta, però, l’imprenditrice ha detto basta.

Duro sfogo contro gli haters: “Maleducati, fate schifo”

La Ferragni ha pubblicato degli scatti e un reel in intimo rosso per sponsorizzare un capo di abbigliamento di Intimissimi da sfoggiare in occasione delle feste natalizie. Si tratta infatti di un completino molto sexy, in pizzo rosso, perfetto soprattutto per la notte di Capodanno. L’imprenditrice non si è mai fatta problemi nel mostrarsi in intimo, soprattutto perché si tratta molto spesso del suo lavoro, pertanto si sente bella e sexy, senza paura di mostrarlo ai suoi milioni di follower.

Il rischio di avere così tanti seguaci, però, è dietro l’angolo. Infatti, la Ferragni ha collezionato parecchie critiche a seguito di queste sponsorizzazioni. Dal classico commento “Sei una mamma!”, a critiche a sfondo misogino e sessista fino alle classiche offese sul suo fisico. Insomma, Chiara ne ha collezionate parecchie.

A seguito di questi commenti, la donna ha deciso di girare delle Instagram stories e di fare luca su questa vicenda. “Commenti misogini, in cui mi si prende in giro per il mio aspetto fisico, o perché sono mamma li leggo da quando avevo 19 anni, sono cresciuta con l’idea che la gente spara schifezze tutto il giorno. Non fate finta che questa sia libertà di pensiero, questa è maleducazione sotto tutti i punti di vista. Cosa state insegnando agli altri? Secondo me fate schifo“ ha tuonato la Ferragni.

Non solo, l’imprenditrice ha consigliato ai più critici di fare attenzione alle parole utilizzate: “Come io a 19 anni ci sono stata male, quando la gente commentava con estrema cattiveria il mio fisico o qualunque cosa facessi, la stessa cosa la proveranno tantissime altre ragazze quando leggono commenti del genere. Tutti vediamo cose che non ci piacciono, sui social o anche nel mondo normale, ma non andiamo a dirlo in giro. Un po’ di educazione caz*o!“ ha concluso l’imprenditrice.