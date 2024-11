Chiara Ferragni e Fedez: accordo di separazione raggiunto, verso un divorzio senza conflitti

Dopo una lunga attesa, Chiara Ferragni e Fedez hanno trovato un accordo per il loro divorzio, ora ufficialmente avviato. Sebbene il sogno dei fan di rivederli insieme sia ormai sfumato, la serenità tra i due sembra aver prevalso, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei figli, Leone e Vittoria.

L’accordo preliminare, firmato dopo mesi di trattative, stabilisce i termini del divorzio definitivo, atteso tra circa sei mesi. Gli avvocati della coppia hanno confermato che, una volta concluso il processo, tutto sarà scritto nero su bianco, mettendo fine a speculazioni e rumors.

I temi cruciali dell’accordo

Tra i temi principali dell’accordo, l’affidamento dei figli era sicuramente il più discusso. Nonostante precedenti voci suggerissero una richiesta di assegno di mantenimento per i bambini, l’accordo stabilisce che Fedez non verserà alcuna somma a Chiara Ferragni per il loro sostentamento, dato che l’imprenditrice è pienamente in grado di provvedere autonomamente. I bambini trascorreranno periodi equilibrati con ciascun genitore, che si occuperà delle loro spese durante il proprio turno. Tuttavia, Fedez ha scelto di contribuire personalmente alle spese educative, mediche e sportive di Leone e Vittoria.

L’intesa tra i due si estende anche alla presenza online dei figli, tema delicato per una coppia così esposta mediaticamente. Secondo l’accordo, per pubblicare contenuti sui figli, Chiara e Fedez dovranno ottenere il consenso reciproco, adottando così una maggiore cautela per garantire la privacy dei minori.

Sembra quindi che sia stato raggiunto un equilibrio stabile: un nuovo capitolo privo di frecciatine social e allusioni pubbliche. Anche se separati, Chiara Ferragni e Fedez restano due delle figure più seguite e discusse nel panorama social, simboli di una “tregua” che, si spera, porterà serenità sia per loro sia per i figli.