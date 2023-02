Chiara Ferragni e Fedez, cosa è successo dietro le quinte di Sanremo?

Il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez continua a far discutere a distanza dalla finale di Sanremo. Pare che la coppia abbia discusso animatamente e che l’imprenditrice sia molto arrabbiata con lui. Ma per comprendere meglio cosa è accaduto, dobbiamo necessariamente fare un passo indietro e ripercorrere le tappe.

Tutte le volte in cui Fedez ha rubato la scena alla moglie

Chiara Ferragni ha ricevuto il difficilissimo incarico di affiancare Amadeus come co-conduttrice di Sanremo nella prima e ultima puntata. Un’occasione irripetibile per lei, la quale aveva rifiutato l’offerta in passato per mancanza di fiducia e coraggio. L’imprenditrice è stata impeccabile sul palco, tradita forse da una leggera emozione. Ha sfoggiato degli abiti molto originali e tutti con grandi significati, come il suo monologo dedicato alla Chiara bambina e a tutte le donne.

D’altra parte c’è Fedez, il quale in passato dichiarò di non voler essere presente al Festival per lasciare spazio alla moglie, ma che nella realtà ha partecipato anche troppo. Il rapper ha letteralmente rubato la scena alla moglie in diverse occasioni: durante la sua esibizione sulla Costa Smeralda, quando ha urlato assieme a J-Ax “Giorgia: legalizzala”, quando ha raccontato un aneddoto su Anna Oxa che gli è costato un comunicato da parte del suo staff e, infine, quando ha simulato con Rosa Chemical un rapporto sessuale e un bacio (con tanto di lingua?) sul palco dell’Ariston.

Lite in casa Ferragnez? I retroscena

Successivamente a questo episodio con Rosa Chemical, sui social hanno fatto il giro dei video, senza audio, in cui si vede la Ferragni discutere con il marito. Non sembrava arrabbiata ma è chiaro che in quel momento l’imprenditrice fosse infastidita dall’ennesima scenata del rapper. Pare, inoltre, che il rapper sia andato in camerino ma che la guardia del corpo abbia negato l’accesso sotto richiesta di Chiara. Finito il Festival su Instagram il silenzio: Fedez ha pubblicato alcune foto con gli artisti e un tweet di apprezzamento per la moglie.

Chiara, invece, continua a pubblicare contenuti della sua esperienza, foto con amici e parenti, video dei figli ma di Fedez nessuna traccia. In molti credono che i due siano ai ferri corti, altri più maliziosi invece credono che sia una mossa di marketing per la nuova stagione della loro docu-serie su Amazon Prime Video. Infatti, proprio l’autore del documentario era presente a Sanremo, a questo punto non ci resta che attendere segnali da parte della coppia.