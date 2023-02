Chiara Ferragni e Fedez, crisi in corso? I due beccati insieme a cena

Il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez continua a far discutere a distanza dalla finale di Sanremo. Pare che la coppia abbia discusso animatamente e che l’imprenditrice sia molto arrabbiata con lui, tanto da essere momentaneamente separati in casa. Trovata pubblicitaria o realtà? Le ultime indiscrezioni lasciano senza parole.

I due beccati insieme a cena

La Ferragni e Fedez non appaiono più insieme sui social ormai dall’11 febbraio e in molti si chiedono se i due siano davvero in crisi oppure no. Dubbi, domande, nessuna risposta; eppure la coppia è stata beccata insieme recentemente più di una volta. Alberto Dandolo, giornalista di Oggi e Dagospia, ha pubblicato una foto di Chiara e Federico assieme al tavolo del ristorante di Casa Cipriani a Milano.

Lei di spalle, lui appare nello scatto sereno e per nulla preoccupato. Cosa sta accadendo allora tra i due? Perché sui social non si mostrano più insieme? Qualche minuto dopo, il giornalista ha pubblicato una foto dell’imprenditrice che ride. Stando a queste foto, i due sarebbero ancora una coppia ma resta il dubbio del silenzio social.

L’indiscrezione di Vanity Fair

Stando poi a quanto riportato da Vanity Fair, pare che Chiara Ferragni e Fedez siano momentaneamente separati in casa: “Fedez dormirebbe sul divano di casa, in attesa di una riconciliazione”. Qual è la verità?

Finito il Festival su Instagram il silenzio: Fedez ha pubblicato alcune foto con gli artisti e un duro sfogo contro la redazione di Fuori dal Coro e un tweet di apprezzamento per la moglie. Chiara appare con chiunque, famiglia, amici, figli ma non il marito.