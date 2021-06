Chiara Ferragni e Fedez, il gesto del piccolo Leone che ha spiazzato tutti

Il gesto fatto dal piccolo Leone, figlio di Chiara Ferragni e Fedez ha praticamente spiazzato tutti. Il video è stato pubblicato dallo stesso padre e per questo ha fatto il giro del web, facendo sorridere tutti.

Lo scorso weekend Chiara Ferragni è andata in Grecia con gli amici, mentre suo marito Fedez è stato ad Otranto per partecipare a ”Battiti Live”. Per questo motivo, il piccolo Leo, avrebbe potuto trascorrere dei giorni in compagnia dei nonni. Proprio lì sarebbe avvenuta la presunta discussione.

IL GESTO DI LEO: IL VIDEO CHE è PIACIUTO AI FAN – Nel video pubblicato da Fedez si mostra il piccolo Leo in un giardino. E’ intento a far muovere un robot tagliaerba, che però resta immobile. Per questo motivo, il piccolo bambino cerca di spronarlo per farlo muovere.

Le parole da lui usate fanno sorridere tutto il web. Dice infatti: ”Svegliati! Muoviti” . Il tagliaerba ovviamente non risponde e il piccolo si scaglia furioso contro di lui, colpendolo con la manina.

Ciò che ha fatto ancora più sorridere i fan è il commento ironico del papà Fedez, che ha infatti detto: ”Leone alle prese con un dissing” . Il video ha fatto il giro del web e ha fatto fare grandi risate al pubblico di internet. Per vedere il video clicca qui.