Chiara Ferragni e Fedez: il regalo di Natale “folle”

Chiara Ferragni e Fedez, anche durantre queste feste natalizie hanno condiviso i loro momenti sui social con i propri followers, e tra il cenone di Natale e i regali non sono mancati i numerosi commenti avvenuti sui social.

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ: UN NATALE DA SOGNO – La celebre coppia sta trascorrendo le feste in un resort di lusso sulle Dolomiti, assieme a loro ci sono il piccolo Leone e i membri delle rispettive famiglie. Come dicevamo, i due hanno condiviso tutta la serata di Natale insieme ai propri followers sui social. Hanno mostrato la tavola del cenone di Natale e l’arrivo di Babbo Natale per i più piccoli.

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ: UN REGALO DA CAPOGIRO – Dopo aver mandato i bambini a letto, gli adulti hanno aperto i rispettivi regali e anche stavolta la Ferragni ha mostrato orgogliosa il suo. Si tratta di un anello firmato ‘Cartier’, d’oro e intarsiato di brillanti, che fa parte della collezione ‘Love’. Per vedere la foto clicca qui. Il valore di questo anello è di circa 9mila euro. Un regalo decisamente da capogiro per il quale Fedez non ha badato a spese. Certo, un pensiero di una simile portata potrebbe far nascere delle polemiche che in genere non sono quasi mai mancate per questa coppia. E voi cosa ne pensate?