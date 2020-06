Ferragnez, Jennifer Aniston segue anche la nota influencer

Tutti i seguaci di Fedez e Chiara Ferragni sapranno che la nota attrice statunitense, Jennifer Aniston, aveva cominciato a seguire su Instagram proprio il cantante italiano. Oggi, la bella fashion blogger Chiara Ferragni ha avuto la sua rivincita.

JENNIFER ANISTON SEGUE FEDEZ – Qualche tempo fa la nota attrice Jennifer Aniston ha seguito Fedez su Instagram mettendogli a volte anche qualche like qua e là. Ogni volta che gli metteva un like a qualche foto, Fedez amava prendere in giro sua moglie ricordandole l’accaduto. Va detto che Jennifer Aniston è sempre stata una delle beniamine di Fedez e per questo la moglie Chiara Ferragni avrebbe potuto provare gelosia!

LA RIVINCITA DI CHIARA FERRAGNI: JENNIFER ANISTON SEGUE ANCHE L’INFLUENCER – Eppure il primato di Fedez è già scaduto: Jennifer Aniston ha cominciato a seguire anche Chiara Ferragni. Adesso è proprio lei a prendere in giro il marito che ha accettato ormai la ‘sconfitta’ e il fatto di non essere l’unico ad essere seguito dalla nota attrice.

JENNIFER ANISTON SEGUE CHIARA FERRAGNI: IL WEB LETTERALMENTE IMPAZZITO ED EUFORICO – Naturalmente quando Chiara Ferragni ha reso noto il fatto che Jennifer Aniston aveva cominciato a seguirla, il web è letteralmente impazzito. Vi rendiamo noti alcuni commenti presi direttamente dal web:

”dimostrazione pratica che la vendetta va servita fredda. Sbooooom per Chiara Ferragni”, ha scritto uno dei tanti utenti su Twitter. E ancora: ”quella di Fedez, Chiara Ferragni e Jennifer Aniston ormai è quasi meglio di una serie tv. Mic drop iconici”.