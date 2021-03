Chiara Ferragni e Fedez: la foto del dopo parto

E’ nata la secondo genita della coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez, Vittoria. Proprio ieri i due sono diventati nuovamente genitori. L’annuncio è stato dato in mattinata, tramite i loro account sui social.

Dopo il parto il profilo della web influencer è rimasto in silenzio per un paio d’ore, a testimonianza che abbia voluto godersi la nascita della bambina. In serata è tornata attiva sui social, postando una foto che la ritraeva in ospedale, mentre era sorridente con la figlia in braccio.

LA FELICITA’ DI LEONE – E’ stata mostrata anche la felicità del piccolo fratellino Leone, il primo figlio dei Ferragnez. Il bimbo ha infatti mandato un videomessaggio alla famiglia dichiarando: “Ciao mamma e papà, ciao sorellina. Ti aspetto con amore”. Per fortuna Chiara sta bene e il parto non ha subito complicazioni.

Attualmente la web influencer è intenta a riprendersi e a recuperare forze, ritrovando la sua serenità. Ci aveva pensato già Fedez a rassicurare i fan sulla condizione della moglie Chiara Ferragni, facendo sapere a tutti che sta bene.

FEDEZ AGGIORNA SULLE CONDIZIONI DELLA MOGLIE – Come abbiamo già anticipato, è stato proprio Fedez a dire ai fan della coppia che la moglie si sta riprendendo, che sta bene e che il parto è andato più che bene. Insomma tutto bene quel che finisce bene per i Ferragnez che si stanno godendo uno dei momenti più belli nella vita. Per vedere la foto del dopo parto di Chiara clicca qui.