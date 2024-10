Chiara Ferragni e Fedez, la presenza delle mamme

Le osservazioni e i commenti sul matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez non sono terminate, nonostante sia in atto il divorzio.

La coppia non ha inaugurato l’anno nel migliore dei modi. Dopo lo scandalo della truffa aggravata, Chiara Ferragni non ha, soltanto, visto cadere a picco il numero dei suoi followers, ma anche la sua vita coniugale. La vera domanda è, si può parlare di coppia tra l’influencer e il cantante? O bisogna parlare di quartetto? Nel loro rapporto, come del resto nelle loro vite, la presenza di due figure non ha mai smesso di farsi sentire. Stiamo parlando delle rispettive madri, il cui intervento, talvolta, è stato ingombrante.

Avrà anche questo inciso nella decisione finale dei due coniugi? Ciò che è sicuro è che Marina Di Guardo, madre di Chiara e Annamaria Berrinzagni, madre di Fedez hanno preso le redini della vita lavorativa dei figli.

Nel caso del cantante, tale posizione potrebbe avergli giovato. Il carattere difficile e complicato di Fedez, venuto a galla anche nel programma “The Ferragnez”, è stato smussato dalla madre; che l’ha capito come solo una mamma può fare. La donna, diventandone la manager, ha potuto controllare in modo diretto l’attività del rapper, cercando di scegliere ciò che fosse meglio per la sua immagine. Ha toccato con mano anche i frutti del suo business, da migliaia di euro, evitando, così, che Federico mandasse tutto all’aria in momenti di confusione e di incertezza.

Cosa diversa ha fatto Marina. La figura della madre dagli occhi chiari e i capelli biondi con il passare del tempo, vista la continua pubblicazione da parte delle figlie, è alla fine diventata iconica. La signora ha saputo ben sfruttare l’onda del successo di Chiara, approfittando della sua notorietà per pubblicizzare i suoi libri da scrittrice. Quando le cose sono precipitate è entrata a far parte della società, colpita dallo scandalo.

Ancora oggi Marina è sugli schermi dei social della figlia, pronta a difenderne l’immagine. Annamaria, invece, la cui presenza è certa; non compare più sulla pagine Instagram del figlio, ora in America.