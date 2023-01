Chiara Ferragni e Fedez, nuova casa: la lussuosa villa sul Lago di Como

Da quanto rivelato recentemente dal settimanale Chi, Chiara Ferragni e Fedez sarebbero pronti a traslocare. La famosa e amata coppia social, infatti, avrebbe acquistato una lussuosa villa sul Lago di Como, vicino a quella di George Clooney.

LA NUOVA E LUSSUOSA CASA DEI FERRAGNEZ – Solo pochi anni fa, precisamente nel gennaio del 2021, la Ferragni ha rivelato ai suoi follower uno dei suoi desideri: “Lago di Como, uno dei miei posti preferiti sulla terra, a solo un’ora da Milano. Amo trascorrere là i fine settimana e queste sono alcune foto-ricordo che ho scattato nel 2020. Spero di comprarmi una casa vacanza là, un giorno”.

Sembra proprio che il sogno dell’imprenditrice digitale stia per diventare realtà. Da quanto trapelato dal magazine di Alfonso Signorini, Chiara Ferragni e Fedez avrebbero acquistato una lussuosa ed enorme villa proprio sul lago di Como. Oltre ad acquistarla, l’amata coppia avrebbe intrapreso anche dei lavori di ristrutturazione.

Gli scatti pubblicati dal settimanale mostrano la famiglia Ferragnez intenta a visitare quella che potrebbe essere la loro nuova casa, ad accompagnarli è stato l’archietto e designer Filippo Fiora, amico della influencer. La villa in questione è di 900 metri quadrati, divisa su due piani e dotata di parco con piscina e spa. Il valore dell’immobile si aggira intorno ai 5 milioni di euro.

Sebbene non si sappia molto su questo acquisto, a far pensare che il tutto sia andato in porto è stata una dichiarazione del rapper. Il marito dell’influencer, infatti, ha ammesso che a breve verrà annunciata una “una bella cosa che riguarda la famiglia”. Nonostante si possa pensare a un terzo bebè in arrivo, c’è chi pensa che si tratti del trasloco nella nuova villa.