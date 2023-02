Chiara Ferragni e Fedez: separati in casa?

Sanremo è già un ricordo ormai ma la lite tra Chiara Ferragni e suo marito Fedez no. Il silenzio di Fedez continua, interrotto solo da qualche video in cui si scaglia in una polemica contro Mario Giordano e una giornalista della sua redazione.Chiara Ferragni, invece, continua a pubblicare storie e post sul suo profilo in cui Fedez non compare.

Dai social di entrambi sembrerebbe che siamo ben lontani dalla pace tra i due, anche se non è sfuggito un dettaglio ai fan. Infatti, le storie pubblicate da Fedez durante lo scorso weekend sono state registrate nella casa di famiglia a Milano. Questo smentirebbe dunque le voci dello “sfratto” temporaneo di Fedez.

Ma cosa sta succedendo tra i due? Dopo il famoso bacio tra Fedez e Rosa Chemical durante il festival di Sanremo pare sia calato il gelo tra la coppia più famosa e social d’Italia.

Da quel momento nessuna storia, nessun post, nessuno scatto dei due insieme, anche use ci sono stati due avvistamenti. La coppia, infatti, è stata vista insieme in due occasioni: una volta davanti a un portone a Milano, in cui ha sede un centro di terapia psicologica, specializzato tra l’altro in terapia di coppia. La seconda occasione in cui sono stati visti insieme è in un contesto meno impegnativo ovvero a cena al ristorante di Antonino Cannavacciuolo.

Resta comunque il fatto che sui social non appaiono mai insieme, Chiara Ferragni continua a condividere momenti della sua giornata in cui appaiono i figli, sorelle, genitori ma mai Fedez che ha interrotto il suo silenzio social solo per la polemica contro Mario Giordano e una giornalista.

Chiara Ferragni e Fedez stanno facendo davvero vita separata in casa? Sicuramente vita separata sui social.