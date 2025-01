Chiara Ferragni e Fedez, venduta Villa Matilda: le ipotesi sul prezzo

Solo un anno fa Chiara Ferragni e Fedez avevano comprato la loro nuova casa sul Lago di Como, chiamata Villa Matilda in onore della loro cagnolina Mati. Con la turbolenta fine del loro matrimonio, però, la casa è stata messa in vendita. Secondo quanto recentemente riportato da Gabriele Parpiglia, sembra che la villa sia stata acquistata.

ACQUISTATA VILLA MATILDA – L’acquisto di Villa Matilda aveva fatto notizia già all’inizio del 2023, con un prezzo che, seppur non ufficialmente rivelato, si aggirava tra i 5 e i 7 milioni di euro. Dopo averla comprata, Chiara e Fedez avevano avviato una ristrutturazione, trasformando la villa in un luogo che doveva essere il loro angolo di felicità. Ma con la fine del loro matrimonio, anche la casa è diventata un ricordo di un tempo che non c’è più.

La vendita della villa, che è rimasta invenduta per oltre un anno, ha finalmente trovato una conclusione. La cifra richiesta per l’immobile, che si affacciava sul lago e vantava una piscina a sfioro, era stata fissata intorno ai 10 milioni di euro, ma non sono ancora stati svelati i dettagli dell’accordo né il nome dell’acquirente. A occuparsi della trattativa è stata la prestigiosa agenzia Lionard Luxury Real Estate, specializzata nella compravendita di immobili di lusso. La vendita, tra alti e bassi, è stata lunga e complicata, ma alla fine è arrivato l’accordo.

Fedez, che aveva passato del tempo nella villa anche con i figli Leone e Vittoria, aveva deciso di venderla dopo la separazione, probabilmente per alleggerirsi di un peso fiscale troppo oneroso per una casa che non aveva più lo stesso significato. Nonostante il fascino della villa, la cifra richiesta era troppo alta per attrarre subito acquirenti, e la trattativa è durata più di un anno.

Oggi, Villa Matilda è solo un altro capitolo della storia dei Ferragnez che si chiude, proprio come tanti altri pezzi della loro vita insieme. I fan della coppia hanno dovuto fare i conti con la fine di una relazione che sembrava quasi da favola, ma che ormai appartiene al passato.