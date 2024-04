Chiara Ferragni, è finita con il manager Fabio Maria Damato? Gli ultimi aggiornamenti

Dopo il putiferio scoppiato nei mesi scorsi, sembrerebbe che stia per giungere al capolinea la lunga collaborazione tra Chiara Ferragni e il manager Fabrizio Maria Damato. Nelle scorse ore, infatti, sono emersi gli ultimi aggiornamenti sui loro attuali rapporti.

FINITA LA STORICA COLLABORAZIONE? – Come mostrato in più occasione, sembrava che il rapporto tra Chiara e il suo manager fosse solido e profondo, tanto da sembrare una vera e propria amicizia. Con lo scoppio del Pandoro-gate, pare che il legame tra i due si sia incrinato.

Stando a quanto rivelato da Gabriele Parpiglia a RTL 102.5, l’imprenditrice digitale e Damato non si vedrebbero più da quando è scoppiato lo scandalo. Nelle ultime ore, inoltre, Il Messaggero ha rivelato che l’uomo sarebbe pronto a chiedere una liquidazione non da poco per chiudere la sua collaborazione con la Ferragni.

Non è passato di certo inosservato il mancato intervento da parte del manager una volta scoppiato il putiferio con il Pandoro-gate. Mentre Chiara affondava, vedendosi chiuse non poche collaborazioni, Damato non ha mai rilasciato alcun commento. Non si vede nemmeno ora che l’influencer ha ripreso ad essere attiva sui social.

Se i due diretti interessati tacciono sui loro attuali rapporti, a parlare di Fabio Maria Damato è stato Fedez. Nel corso della sua intervista a Belve, il rapper si è scagliato contro il presunto ex braccio destro dell’oramai ex moglie:

“Chiara ha sbagliato, non in termini legali. Se ha gestito in questo modo… sicuramente si poteva gestire meglio. Io una cosa so: tutti cercano la cattiva fede, sono sicuro che non c’è. A me spiace che lei abbia deciso di prendersi tutte le responsabilità, quando poteva spiegare che le responsabilità non sono le sue e se ci sono non sono solo sue. Cioè del suo manager, è uno solo”.