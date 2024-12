Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: nuove indiscrezioni di Fabrizio Corona

Dopo l’ufficializzazione della sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera, figlio di Marco Tronchetti Provera, Chiara Ferragni è già al centro di nuove speculazioni. Tra queste, spicca la sorprendente previsione di Fabrizio Corona, convinto che la coppia sia destinata a fare un annuncio importante: l’arrivo di un figlio entro aprile 2025.

Corona: “Segnatevi la data”

L’ex re dei paparazzi, noto per le sue dichiarazioni eccentriche, ha espresso questa previsione durante un intervento a Gurulandia. Con tono sicuro, ha affermato: “Segnatevi la data: entro aprile 2025 Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera annunceranno di aspettare un bambino! Non ritratterò questa mia profezia, ne sono certo”.

Secondo Corona, il legame tra i due sarebbe molto più serio di quanto potrebbe sembrare a pochi mesi dall’inizio della loro storia. Ha sottolineato come Chiara si riferisca a Giovanni non come al semplice “fidanzato”, ma come al “compagno della sua vita”, segno di un rapporto profondo e significativo.

Nel suo discorso, Corona ha voluto augurare felicità a Chiara, riconoscendo i momenti difficili che ha affrontato nell’ultimo anno. Pur dichiarandosi amico di Fedez, suo ex marito, l’ex paparazzo si è detto obiettivo, spiegando che la riflessione nasce dall’osservazione della vita sentimentale della Ferragni e dalle sue interazioni con Tronchetti Provera.

Corona ha concluso con un parallelo curioso, citando l’intervista di Elisabetta Canalis a Belve, condotto da Francesca Fagnani. La Canalis, parlando della sua relazione passata con George Clooney, aveva affermato che l’amore spesso nasce da chi ci ama. Un concetto che, secondo Corona, ben si applicherebbe alla nuova storia della Ferragni.

Non resta che attendere per scoprire se questa profezia troverà riscontro nella realtà. Intanto, Chiara e Giovanni continuano a vivere la loro relazione, mantenendo un profilo relativamente riservato nonostante i riflettori sempre puntati su di loro.