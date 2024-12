Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: nuovi equilibri e una relazione in evoluzione

La relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sembra aver trovato una nuova serenità dopo un inizio segnato da qualche difficoltà. Secondo quanto riportato da Dagospia, nei primi tempi il legame tra l’imprenditrice digitale e il manager sarebbe stato accolto con una certa freddezza dalla famiglia di lui, in particolare per le vicende giudiziarie che hanno coinvolto la Ferragni. Tuttavia, le cose sembrano essere cambiate di recente.

Una tappa importante

Il settimanale Oggi ha raccontato che, lo scorso 3 dicembre, la coppia ha trascorso una serata al ristorante milanese “The Wilde” in compagnia delle sorelle di Giovanni, Giada e Ilaria, e dei loro mariti. Un segnale che indica come Chiara stia iniziando a guadagnarsi la fiducia e l’accettazione della famiglia Tronchetti Provera, da sempre nota per la sua riservatezza.

Fedez ritorna in scena

Nel frattempo, Fedez non è rimasto in silenzio. Ospite del format Real Talk, il rapper ha lanciato alcune frecciatine dirette all’ex moglie, accusandola di essersi avvicinata a Giovanni anche per ragioni economiche. Le sue parole hanno inevitabilmente attirato attenzione e generato polemiche, creando un ulteriore motivo di imbarazzo per la famiglia del manager, poco abituata a vedere il proprio cognome al centro del gossip.

La nuova riservatezza di Chiara

Da quando ha iniziato la relazione con Giovanni, Chiara Ferragni ha modificato significativamente il suo approccio alla comunicazione personale. Le fotografie che un tempo ritraevano i momenti più intimi della sua vita privata sono scomparse, e sul suo profilo Instagram non c’è traccia di immagini che la vedano insieme al nuovo compagno. Probabilmente questa scelta risponde alla volontà di Tronchetti Provera di mantenere il rapporto lontano dai riflettori, un intento che si scontra però con le attenzioni inevitabili che circondano una figura pubblica come la Ferragni.

Una relazione sotto i riflettori

Tra paparazzate, dichiarazioni pungenti di Fedez e il tentativo di trovare un equilibrio con la riservatissima famiglia Provera, la relazione tra Chiara e Giovanni continua a destare curiosità. Se da un lato il nuovo legame sembra crescere, dall’altro resta l’incognita di come i due riusciranno a conciliare il loro stile di vita con le aspettative e i riflettori costanti.