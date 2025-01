Chiara Ferragni e il caso della foto “rubata”: quando un carosello diventa motivo di dibattito

Chiara Ferragni, celebre imprenditrice digitale, già al centro dell’attenzione mediatica per questioni di maggiore rilevanza, ha fatto parlare di sé per una foto condivisa su Instagram che ha sollevato non poche polemiche.

La foto in questione ritrae di spalle una donna con una bambina. Sebbene l’immagine sembrasse anonima, è stato presto scoperto che la protagonista era Iris de Richemont, influencer francese e creatrice digitale, spesso solita condividere scatti insieme alla figlia. La somiglianza tra la bambina di Iris e la piccola Vittoria, figlia di Chiara Ferragni, avrebbe spinto l’imprenditrice a includere la foto nel suo carosello.

Nonostante il gesto fosse privo di intenzioni maliziose, la pubblicazione ha scatenato una pioggia di critiche. Per evitare fraintendimenti, Ferragni ha rapidamente disattivato i commenti e taggato Iris nel post, ma il danno era ormai fatto.

La reazione di Iris de Richemont

Iris, sorpresa dalla vicenda, ha espresso il suo punto di vista in un’intervista a Fanpage. Pur comprendendo l’assenza di malizia nel gesto, l’influencer ha sottolineato di non aver gradito che la foto sia stata utilizzata senza il suo permesso. Ha rivelato di aver contattato Ferragni con un messaggio privato per chiedere di essere taggata, un gesto che considera necessario per rispetto e correttezza. Ferragni ha risposto spiegando che la foto era stata pubblicata come “fonte di ispirazione”, scusandosi indirettamente per la confusione generata.

La reazione del pubblico

La vicenda non ha mancato di scatenare i social. Molti utenti si sono schierati a favore di Iris, criticando la superficialità del gesto di Ferragni. Alcuni commenti hanno sottolineato la presunta falsità della risposta di Chiara, mentre altri hanno attaccato la sua gestione dell’accaduto. Sebbene si tratti di una situazione evitabile, l’episodio dimostra ancora una volta come ogni azione di una figura pubblica possa essere amplificata e trasformata in un caso mediatico.