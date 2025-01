Chiara Ferragni, è in dolce attesa? Parla una fonte vicino all’influencer

Cosa ci faceva Chiara Ferragni alla clinica Mangiagalli di Milano? A sollevare il dubbio è l’uscita in esclusiva delle foto pubblicate dal settimanale Oggi, facendo così pensare che l’influencer sia in dolce attesa. A fare chiarezza è stato Dagospia, rivelando il motivo dietro la presenza della donna nella struttura ospedaliera.

CICOGNA IN ARRIVO? – Nelle ultime settimane si è iniziato a vociferare che la Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, suo attuale compagno, stiano per diventare genitori. Ad alimentare questa indiscrezione è stato l’ultimo numero di Oggi, dove è possibile leggere il servizio intitolato: “Chiara Ferragni in clinica. Le voci dicono: è incinta”.

Nella foto che accompagna l’articolo, l’influencer appare mentre si avvicina alla clinica Mangiagalli. Scortata dalle sue guardie del corpo, Chiara si sarebbe fermata nella struttura per più di un’ora. Successivamente, si sarebbe fermata in un bar per uno spuntino, prima di dirigersi verso lo studio legale per risolvere le ultime questioni relative al caso del “pandoro-gate”.

Secondo alcune fonti vicine all’influencer, tuttavia, non ci sarebbero indizi concreti che facciano pensare a una gravidanza in corso. Come riferito da Dagospia, la visita alla clinica sarebbe stata semplicemente una normale consulenza ginecologica.

Così, i sogni di una nuova “dolce attesa” potrebbero essere presto smentiti, lasciando spazio a una lettura meno sensazionalistica: nulla di più di una semplice visita medica. In definitiva, tanto rumore per nulla.