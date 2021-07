Chiara Ferragni e la foto in ciabatte con i calzini, l’ironia della web influencer

Chiara Ferragni è da sempre stata molto autoironica. In passato aveva già pubblicato delle foto nelle quali si vedeva che indossava le ciabatte Yeezy con i calzini bianchi. In quell’occasione molti l’hanno criticata. L’influencer però non ha smesso di pubblicare contenuti di questo genere.

CIABATTE CON CALZINI BIANCHI: IL NUOVO TREND DELL’ESTATE – C’è chi addirittura ha nominato questo stile il nuovo trend dell’estate 2021. Le ciabatte in gomma con i calzini sono state sfoggiate nuovamente dalla web influencer Chiara Ferragni. Per il suo primo viaggio di lavoro all’estero dopo il lockdown è andata a Madrid e proprio in quest’occasione, in aereoporto, ha fotografato il suo nuovo look.

L’AUTOIRONIA DI CHIARA FERRAGNI – Nella foto indossava una tuta da ginnastica con stampa psichedelica. Aveva un set di valigie griffato e proprio le rinomate ciabatte con i calzini. Lei stessa però ha fatto dell’autoironia, dichiarando: ”La combo che ha shockato l’Italia”.

E’ vero che Chiara Ferragni ha scelto di andare a Madrid comoda, ma non ha di certo rinunciato al lusso. La tuta indossata, infatti costa circa 150 euro, mentre la borsa ”Galleria” costa bn 1800 euro. Le scarpe, invece, che abbiamo definito ciabatte, sono in vendita sul sito a ben 85 euro.

Per quanto riguarda il calzino bianco, Chiara Ferragni ha deciso di sfoggiarlo sul web, facendoci anche dell’ironia. A confermare che si tratta di un nuovo trend, tra le altre, c’è stata anche Kendall Jenner. Insomma spesso in ambito di moda si possono lasciar passare anche le combo più inusuali. Per vedere la sua foto clicca qui.