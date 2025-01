Chiara Ferragni e le voci di gravidanza: nuovi rumors e curiosità

Le speculazioni su una possibile gravidanza di Chiara Ferragni tornano a catturare l’attenzione del pubblico. Stavolta è il magazine Oggi a rilanciare l’ipotesi, basandosi su alcune recenti paparazzate che vedono l’influencer entrare nella clinica ostetrica Mangiagalli di Milano. Non una clinica qualsiasi, ma la stessa in cui, nel marzo 2021, è nata la sua secondogenita, Vittoria.

Secondo quanto riportato, Chiara avrebbe trascorso oltre un’ora nella struttura, accompagnata dalle sue guardie del corpo. I motivi della visita rimangono incerti, ma le indiscrezioni suggeriscono che potrebbe trattarsi di un controllo legato a una dolce attesa. Se ciò fosse vero, il futuro padre sarebbe Giovanni Tronchetti Provera, il manager con cui Ferragni vive una relazione stabile e seria da alcuni mesi, come confermato da fonti vicine all’imprenditrice.

Ad alimentare i gossip è anche Fabrizio Corona, che tempo fa aveva predetto un annuncio di gravidanza da parte della Ferragni nella prima metà del 2025. Tuttavia, al momento si tratta di voci non confermate.

Fedez e i toni ironici su TikTok

Nel frattempo, l’ex marito Fedez si gode le vacanze a Saint Barth con gli amici, condividendo su TikTok contenuti dal tono ironico e autoironico. Dopo aver ricordato i momenti difficili degli ultimi anni il rapper ha scherzato immaginando possibili scenari per il 2025: risse a Sanremo, litigi, un improbabile matrimonio con Rovazzi o addirittura un “dissing” con Gerry Scotti.

In uno di questi sketch, Fedez ha lasciato intendere un interesse per una donna che non lo ricambia, aggiungendo una spunta accanto a questa opzione. Per ora, tutto resta nel campo delle speculazioni, lasciando il pubblico sospeso tra curiosità e incredulità.